GALERII ⟩ Tartus mahtus ühel päevale kaks eriilmelist ratsavõistlust

Enno Pille selgitas, et derby on segu takistussõidust ning maastikusõidust, mis on parajaks väljakutseks nii ratsanikule kui ratsule, kuid seda on pealtvaatajatel hästi põnev jälgida. «Ratsanik alustab staadionil takistusrajast ning hüppab siis takistusraja aiast välja suurele platsile, kus on eri kõrguse ja raskusastmega takistusi, ka kasutame kaht veetakistust, mida naljalt peale maailma karikavõistluste ja olümpiamängude sõitudel ei näe,» sõnas Enno