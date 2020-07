Hiid-Sipsik kolib Coca-Cola Plazast Tartu mänguasjamuuseumisse!

«Sipsiku eesmärk oli tekitada pisikestes ja ka suurtes kinokülastajates elevust ning äratundmisrõõmu ja selle eesmärgi täitas ta sajaprotsendiliselt. Võime väita, et Sipsik oli enim pildistatud atraktsioon Coca-Cola Plazas,» sõnas Forum Cinemas turundusjuht Katre Kärner. «On väga hea meel, et Tartu Mänguasjamuuseum Sipsikust huvitaud oli ja usume, et see on just ideaalne koht, kus suur, kuulus kaltsunukk ennast edaspidi eksponeerida võiks.»