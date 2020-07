Linnakodaniku muuseumis saab imetleda Langebrauni portselannõusid

Suvi on viljade küpsemise ja värske toidu tarbimise aeg. Muuseumi hubases interjööris, kus valitseb hetkel suvine valgus, loovad puu- ja juurviljade, kalade, kartulite jm toidumotiividega lauanõud aastaajale vastavat rõõmsat meeleolu. Näitusel eksponeeritud nõud pärinevad ettevõtja Priidu Nõmme erakogust. See väike valik on osa tema Nikolai Langebrauni portselanitööstuse toodangut kajastavast kogust.