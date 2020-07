Video ⟩ Linn tahab luua arvutimängude arendamisega tegeleva inkubaatori

Ettevõtluse arengu osakonna juhataja Alo Lillese sõnul soovib linn juhtida tähelepanu, et Tartus on juba täna olemas kõik selleks, et siia võiks tekkida väga edukas mängutööstus. «Meil on suurepärane elukeskkond, ülikoolid, ettevõtluse arendamise tugistruktuur koos inkubaatoritega, tugev kohalik mänguarenduse kogukond, startupilik mõtlemine ja suur hulk IT-talente,» selgitas Lilles. «Üleilmse mängutööstuse, mille hulka kuuluvad mobiili-, arvuti- ja konsoolimängud, suurus on 137 miljardi eurot ning aastaks 2023 ületab see juba 170 miljardi euro piiri. Mängutööstus on juba tulevikuäri, millest Tartu ja ka Eesti riigil oleks võimalik palju võita,» lisas ta. «Mängutööstus ei ole ainult koodikirjutamine, seal on vaja lisaks veel graafikat, heli, muusikat, loo jutustamist ja palju muudki, mida Tartu saab juba täna suurepäraselt pakkuda,» arvas Lilles.