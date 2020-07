Naiiv võtab üle Sisevete Saatkonna

Baari omanikud hakkasid Vallikraavi 6 majast väljakolimist kaaluma kriisi ajal, kui mõtlesid asukoha miinustele. Juuni lõpus algaski kolimine. «Uues kohas on kõige keerulisem ülesanne see, kuidas saame Naiivi atmosfääri kaasa tuua, et külastajad tunneksid, et tulid Naiivi, mitte Sisevete Saatkonda,» sõnas Naiivi juhatuse liige ja omanik Kristjan-Walter Kask.