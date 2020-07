Tartlaste solk läbib peagi kahekordse kontrolli

Tartu veevärgi juhataja Toomas Kapp ütles, et koroonat või narkootikume nende laboris reoveest otsida ei saa, küll aga võetakse selles laboris iga päev joogi- ja reovee muid proove.

Tartu, Võru ja Kuressaare reoveest võeti aprilli keskel koroonaproovid. Kui Võrus ja Saaremaal levis koroona kevadel võrdlemisi laialdaselt, siis Tartus seda ei juhtunud. Seda kinnitasid ka reovee analüüsi tulemused: ainsana oli toona proov negatiivne ehk koroonavaba Emajõelinnas. Varsti asuvad teadlased uurima kogu Eesti reovett, et teada saada, kui levinud on meil see viirus.