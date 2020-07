ÜLESKUTSE ⟩ Märgi kahjuliku teoliigi leiukoht kaardile

Aadressil teokaart.keskkonnaamet.ee saab igaüks arvuti, mobiiltelefoni või muu nutiseadme kaudu märkida Eesti kaardile koha, kus ta on lusitaania teetigu silmanud. Rakenduse väljad on nii eesti kui vene keeles.

«Palume inimestel saata lusitaania teetigudest ka fotosid. Nii saame kindlad olla, et tegu on just selle tüütu võõrliigiga, mitte kodumaise suure või musta seateoga, kes on meie ökosüsteemile ohutud,» lisas Tammekänd.