Täna tuleb kuni 25 soojakraadi, kuid võib lüüa ka äikest

Teisipäeval tuleb kuni 25 kraadi sooja

Öösel on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma. Saartel pilvisus tiheneb ja läheb sajule, võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 12-18 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 2-6 m/s ja laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Öö hakul võib sadada hoovihma ning nähtavus on peamiselt hea. Sooja on 15-17 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadu koos äikesega liigub üle maa läänest itta ja sadu võib kohati olla tugev. Puhub läänekaare tuul 3-9, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 14 m/s, äikese ajal on tugevamad tuulepuhangud. Sooja on 17-22, Ida-Eestis enne vihma kuni 25 kraadi.