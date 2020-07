Galerii ⟩ Täna peeti Haaslava lasteaia sarikapidu

Tulevane Haaslava lasteaed koosneb esialgu kahest hoonest. Esimene etapp ehitusest ehk lasteaia B-korpus peab valmis olema septembri keskpaigaks. Seal saab olema neli rühmaruumi, mis mahutavad umbes 80 last.

Teises etapis valmib hoone A-korpus, kus asuvad huviringiruumid, kabinetid, laopinnad, saal, köök ja söökla ning see peab valmis olema 2021. aasta veebruariks. Kuigi vallavanem loodab, et lasteaed saab valmis juba selle aasta jõuludeks, pole lapsevanematel põhjust siiski toitlustuse pärast muretseda. Soe söök tuuakse lastele Roiu lasteaiast.

Avamispeo plaanib Kastre vallavanem Priit Lomp korraldada juba varem. «Lasteaed on mõeldud lastele, teeme peo ikka koos nendega,» ütles Lomp. Seetõttu on avapidu tulekul oktoobrikuu algul, kui lasteaeda tulevad ka lapsed.

Uus lasteaed aitab selleks aastaks lahendada suure osa lasteaiakohtade järjekorrast, ehkki juba on teada, et järgmiseks sügiseks on järjekord kasvanud. Seetõttu plaanib vald ehitada veel ühe rühmaruumide hoone, kuhu mahuks veel rohkem lapsi. Lähikuudel tehakse ka selle jaoks projekteerimishange.