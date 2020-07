Elektritõukeratturile võis saada saatuslikuks pidur

Mees suri saadud vigastustesse sündmuskohal. Ta ei kandnud kiivrit, mis oleks võinud saatusliku õnnetuse ära hoida. Kõige raskemalt sai vigastada just mehe pea. On teada, et elektritõukerattur oli kogenud liikleja, nii autojuhi kui ka jalgratturina, samuti ei hüpanud ta uljalt elektritõukerattale, vaid oli kõigepealt käinud koos elukaaslasega sõitu tasapisi harjutamas.