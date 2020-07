KUHU JA KUI PALJU? ⟩ Rally Estonia korraldaja selgitas, millistes paikades sõidetakse MM-etapi kiiruskatsed

Rally Estonia korraldusmeeskonna pressiesindaja Margus Kiiver vahendas, et MM-etapi kiiruskatsed saavad toimuma Rally Estonia fännidele tavapärastes paikades. «Põhiliselt on katsed koondunud Otepää ja Elva ümbrusse, erandiks on vaid lühike, nii öelda linnakatse, mis sõidetakse Raadil peamiselt endise sõjalennuvälja territooriumil,» märkis Kiiver. Ka ei toimu tänavu traditsioonilist Elva linnakatset.

Kiiver lükkas ümber kuulujutud, et kiiruskatsed toimuvad tänavu neljas maakonnas ning osa neist sõidetakse tänavu esmakordselt ka Jõgevamaal. «Katsed on küll varasematest Rally Estonia võistlustest erinevad, kuid nende asukoht on endiselt Lõuna-Eestis, Otepää ja Elva ümbruses,» kinnitas Kiiver.

Autoralli MM-etapi võistluskeskust hakatakse ERMi taha ehitama juba nädal enne etapi algust. Ralli avamine leiab aset ERMi tagumises parklas 4. septembri õhtul ning esialgse info kohaselt sõidetakse kohe pärast võistluste avamist seal lähistel Raadi linnakatse ehk Rally Estonia SS1.

Hetkel pole teada, kui palju võib pealtvaatajaid erinevatele katsetele lubada. «Ootame ses asjus veel FIA (rahvuvaheline autospordiliit-toim.) juhiseid, mis laekuvad meieni lähinädalatel,» sõnas Kiiver.

ERMist saab võistluste juhtimiskeskus, kus lisaks kohtunikele ja korraldajatele tegutsevad ka ajakirjanikud ning kust jõuab võistluste otsepilt saja miljoni vaatajani üle kogu ilma. «Praegu pole veel ka selge, kui palju inimesi tohime ka võistluskeskusess siseruumidesse korraga paigutada, ka need vastused annab meile FIA,» lisas Kiiver.