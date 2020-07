KUHU JA KUI PALJU? ⟩ Rally Estonia esindaja: MM-etapi kiiruskatsed toimuvad Eesti fännidele tuttavates paikades

Tänaseks on kindel, et autoralli MM-etapp leiab Eestis aset Rally Estonia raames 4.-6. septembrini. Samuti on selge, et võistluskeskus saab olema Tartus Eesti Rahva Muuseumis (ERM) ja selle ümbruses. Korraldaja teatel antakse võimalus rallist vahetult raja ääres osa saada ligi 20 000 inimesel. Siiski pole veel täit selgust, kui palju inimesi täpselt tohib lasta ühe või teise kiiruskatse juurde ning kus täpselt kihutama hakatakse.