Jaan Lott läheb virelevat T1 keskust päästma

Nüüd on Lott kutsutud Tallinna T1 keskust päästma, sest selle keskuse ehitamiseks laenu andnud investeerimisfond on avastanud ennast olukorrast, et laenu tagasimakseid ei laeku, teisalt langeb laenu tagatisvara ehk T1 kinnisvara väärtus. Fond leidis, et Jaan Lott on see mees, kes tunneb kohalikke olusid piisavalt hästi ja tema on osa päästeplaanist.