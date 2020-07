Rally Estonia korraldajad ootavad Lõuna-Eesti inimesi oma kodumajutust jagama

Tänavu 4.-6. septembril toimub Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel esmakordselt FIA WRC autoralli maailmameistrivõistluste etapp Rally Estonia. Lisaks rallielamusele saavad Lõuna-Eesti inimesed ka sellel aastal üürida ralli toimumise ajaks välja oma suvemaja, toa majas, korteri või telkimisplatsi. Samuti puudutab see võimalus ettevõtteid, kellel on pakkuda selleks perioodiks majutust Lõuna-Eesti piirkonnas. Selleks on avatud Rally Estonia majutuskeskkond, kuhu oma kuulutuse lisamine on väga lihtne.