Tapa-Tartu raudteelõikudel katsetatakse suuremat rongide sõidukiirust

Eesti Raudtee on seadnud üheks strateegiliseks eesmärgiks rongide kiiruse tõstmine Tartu ja Narva suundadel, mille jaoks teostati Tapa-Narva ja Tapa-Tartu lõikudel kapitaalremont ja vahetati välja kogu amortiseerunud raudtee pealisehitis, rööpad ja liiprid. Samuti on laiendatud antud lõikudel muldkeha ning suurendatud selle kandevõimet. Nüüdseks aga on tööd jõudnud nii kaugele, et saab teha katsesõite tõstetud piirkiirusega lõikudel. Katsesõidud Tapa-Tartu liinidel on planeeritud läbi viia 8. juulil.