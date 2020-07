Politsei otsib Jõgevamaal kadunud Alfredi

Alfred lahkus kodust jalgsi eile kella 18 ajal ning jättis telefoni koju. Mees on varem elanud Tartus, seega võis ta võtta suuna umbes kolmekümne kilomeetri kaugusel asuva linna suunas.

Kodust lahkudes oli Alfredil on seljas helepruun tumeda kraega mantel, jalas teksapüksid ja mustad kingad. Mees on kõhnema kehaehitusega ja 170 cm pikk, tal on hallikad juuksed ja habe.