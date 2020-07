Autovabaduse puiestee esimese päeva õhtu on rõõmus ja rahvarohke

Linna juhid ja arhitektid on öelnud, et autovaba puiestee eesmärk on elavdada kesklinna, ühendada omavahel paremini Emajõge ja südalinna, pakkuda toredaid vaba aja veetmise võimalusi, toetada kohalikku ettevõtlust, tuua kokku erinevad põlvkonnad ja tugevdada eriolukorra järel kogukonnatunnet.

Tartu linnarhitekt Tõnis Arjus oskas kriitika tegijaisse suhtuda rahulikult ja mõistmisega.

«See on ju suur muutus ja suured muutused tekitavad alati vastuseisu. Kui mõelda aga selle peale, milleks meile linn või mis on linna ülesanne, siis saame ju aru, et linn ei ole ehitatud sel eesmärgil, et jõuda ühest kohast autoga kiiresti teise kohta.»

Tõnis Arjus on veendunud, et kui linna luua uusi kohtumispaiku, uusi olukordi ja pisut ootamatust, siis loob see inimestele uusi mälestusi, kogemusi ja elamusi. «Just see tugevdab inimeste kiindmust oma linna ja oma inimeste vastu ning tugevdab kodulinnatunnet ja -identiteeti,» rääkis ta.

See võiks ollagi linna kui elukeskkonna mõte.

Autovabaduse puiestee on algatanud kindlasti diskussiooni selle üle, millist linna inimesed enda ümber näha soovivad, milline on hea avalik ruum, milline mitte ja kuidas vähendada liikluskoormust südalinnas.

Kui autodest vabal puiesteel esimesel õhtul midagi hämmastas, siis suur kandiline veepeegel, kus lapsed said poolest säärest saadik sees lodistada, nii et uus kuumalaine on taas teretulnud; samuti selle puiestee mastaap, kuna autos istudes näib see tavaline, sõiduridadega autotee, jalutades aga avar ruum, kuhu on loodud otsekui lõputa hulk tegevusi, rahakulutamise võimalusi ja logelemisepaiku.

Ka kostus ühelt sissesõitnud seltskonnalt imestust, mis tartlase muigama paneb, et kas on võimalik, et Tartus on nii palju inimesi?!

Autovabaduse puiestee jääb lahti 2. augustini. Pühapäevast neljapäevani on see lahti kuni kella 22ni, reedel ja laupäeval pool tundi üle kesköö.