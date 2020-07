Juunis kirjutas Tartu Postimees, et Rakekoja platsil tegutsenud lokaali Suudlevad Tudengid uksed on kinni ja söögikoha ees kui ka sees valitseb tühjus. Täna käis samades ruumides sagimine, kusjuures tegutses seal mees, kellele on need ruumid väga tuttavad. Märt Meesak peab Narvas Iiri pubi Irish Embassy ja avab täna õhtul samanimelise lokaali ka Tartu Raekoja platsis.