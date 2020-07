GALERII ⟩ Võrtsjärve peolaev võttis esimesel konterdil vapralt vastu nii täismaja kui ka paduvihma

Et laev kontserdi ajal liialt ei kõiguks, oli see sätitud Väike-Rakke lähistele järvele viiva kanali suubumisalale, kus see seisis kenasti põhjaliiva sees kinni. Võttes arvesse, et laev oli silmini rahvast täis ning osa kuulajaid seisid laeva külgedel püsti, oli see igati õige mõte, sest iiliti puhusid üsna tugevad tuulehood, mis oleksid võinud peolaeva omajagu kõikuma lüüa ning kehvemal juhul võinuks ka keegi kuulajatest vette plärtsatada.