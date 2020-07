Galerii ⟩ Kaks kuulsat Jaaku kohtusid kolme naisega, et mängida kassi ja hiirt

Lavastaja Jaak Allik tutvustab Tartu Postimehele lavastuse kunstnikku Jaak Vausi - nad on eakaaslased ja teevad lavastuslikku koostööd 15. korda. Ta esitleb ka kolme harrastusnäitlejannat. Allik ei ole kiitusega kitsi, kui teeb juttu Airé Pajurist (näitlemise kõrval on ta Lendteatri asutaja, kunstiline juht, näitekirjanik ja lavastaja), Ülle Sillamäest, kellel on esimeses vaatuses grimmiks näohooldusmask, ja Kaidi Koppelist, kellel on proovi kaasa võetud kaks väikest poega.