Supilinnas valmis kauaoodatud kõnnitee

Kuigi esialgu polnud Tartu linna 2020. aasta eelarves Marja tänava kõnnitee tegemiseks raha ette nähtud, saadi Supilinna seltsi tungival soovil ja sujuval koostööl linnaga linnavalitsuselt vajaminev raha. Juuni algul andis linnavalitsus loa rajada Marja tänavale parempoolne kõnnitee, et liiklejad eristaksid jalutamise ja parkimise kohad. Teefirma TREF rajas sõelmekattega kõnnitee 36 875 euro eest Tähtvere tänavast Herne tänavani.

Kõnnitee ääres paiknevad pärnapuud on Supilinna seltsi algatusel istutatud. Hetkel on puud istutatud vaid ühele poole tänavat. Seltsi esimehe Peep Mardiste sõnul on tulevikus plaan istuda puid ka teisele poole.