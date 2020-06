Linnalõõtsa kontsert kõlas rahvamuusika ja lõõbiga vaheldumisi

Tartu linna päeva lõõtsa- ja mandoliini kontserdid tõid head meeleolu igasse kesklinna nurka. Muusikud kutsusid kohalolijaid nii tantsima kui ka kaasa laulma. Ja kui kõlas siisemäng laulule filmist «Mehed ei nuta», mida mäletatakse väikese Jüri Makarovi esituses, lauldi seda hoolega kaasa. «Ei meelest läe mul iial...» kõlas Emajõe promenaadil ja küllap ka vastaskaldale.

Muusikud küsisid pea iga loo järel, kas publikul küsimusi on. Ja kui parajasti ei olnud, siis küsisid ise. Näiteks: mis lugu see on, mis on ligi 150 aastat vana ja mida tantsiti kõigepealt Hispaanias ning mis sai eriti populaarseks Venemaal, ja mille praegune meloodia ongi pärit Venemaalt.

Õige vastus: padespaan, tuletis prantsusekeelsest pas d'Espagne, mis tähendab Hispaania sammu.

Kuna publikus oli olemas tark kuulaja, kes vastust teadis, siis mängisid mehed loo ette, vahepeal ka nadi-nunnadi-nadi-nunnadi-sõnadega esimest ja teist salmi lauldes, mida publikki oskas.

Väike ajaloohetk oli veel mandoliiniga seoses. Kui üks kuulaja küsis, siis Tanel Sakrits asus rõõmuga selgitama, miks tema käes olev mandoliin pisut teistmoodi välja näeb, kui inimesed ehk vanemast ajast mäletavad. Et miks see ei ole nii ümar ja keskelt auguga, et on hoopis selline...

«Eesti keeles... Seksikas,» täiendas lõõtsamängija Henrik Hinrikus kõneleja lauset, lobisedes juurde, et Tanel Sakritsal ei olnud ju naist, aga niipea, kui sellise mandoliini hankis, oli kohe naine ka olemas.

Ja et nüüd on järgmine pala mandoliinipolka, C-duur, ja Tanel hakaku juba pihta, kuna temal, Henrikul, on lõõts, ja ta ei saa sellega mandoliinipolkat kuidagi mängida.