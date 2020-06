Viimane hingetõmme enne teeleasumist jalakäijate silla juures. Pronksist Jannseni kõrval on tema enda sõnad selle kohta, nagu oleks kuulda igal pool, kus eesti rahvas elab, et isamaa on armas. Mida on kuulda ja näha praeguses Tartus, kuhu 156 ja pool aastat tagasi kolis ta koos perega Pärnust, selgub jalutuskäigul Kaarsillast Inglisillani.