Galerii ja video ⟩ Emajõel saab nüüd sõita elektrilise surfilauaga

Täna esitletud elektrilist surfilauda toodab Rootsi start-up Radinn ja nimetus tuleneb terminist radival innovation ehk radikaalne innovatsioon. Seda saab võrrelda ka teiste elektriliste sõiduvahenditega. «See on nagu elektrirula, millel on kaugjuhtimispult ja külg ees surfilaual seistes annab sõitja gaasi vastavalt oma vajadusele,» selgitas Einpalu.

Kui sõitja läheb surfilauale, kinnitatakse tema jala külge kummirihm, ülejäänu peab inimene oma tasakaaluoskuse ja õige tehnikaga ise ära tegema. Täna proovisid uut sõiduvahendit mitu inimest ning kui esimene sõit jäi lühikeseks ja sõitjad maandusid vette, siis teisel katsel liueldi emajõel juba korraliku kiirusega. Selge on see, et paadi- ja kaatriomanikele on emajõel nüüd uusi konkurente, kellega arvestada tasub.