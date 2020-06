Politseijuht Üllar Sõmera: liiklus ei ole koht, kus vabanemistunnet väljendada

Ainuüksi viimastel päevadel oleme tabanud kolm autojuhti, kelle spidomeeter keris enne politseisõiduki nägemist 200 km/h lähimaile või sellest ülegi. Paljuski on uljal kihutamisel olnud seos juhi varasemate rikkumistega – kel pole lube, kes on meelemürke pruukinud. Oht sellisest liiklejast on seega oluliselt kõrgem kui vaid gaasipedaali tallamisega tekitatakse. Ühtlasi on eriolukorra järgsel ajal läbi viidud politseioperatsioonid näidanud, et alkoholi ja narkootikume tarvitanud autojuhtide arv on märgatavalt kasvanud.

Koroonaviirus pani piltlikult öeldes meid kõiki pausile. Uued nõuded karantiinis püsimisel ja distantsi hoidmisel pärssisid ilmselt nii mõneski võimalust end vabana tunda ja teistega lähestikku läbi käia. Nüüd näis, et liiklusest on saanud metsik lääs, kus eriolukorra järgsel ajal oma vabanemistunnet väljendada. Alles kaitsti üksteist kiivalt viiruse eest ja järgiti hoolsalt kriisireegleid. Nüüd unustati, et inimeste elu ja tervis ei sõltu üksnes haigustest ning liiklusohte trotsides unustati äkki elementaarsed liiklusreeglid, mis meil kõigil samamoodi terve ja elusana püsida lubaks.