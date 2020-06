Galerii ⟩ Jaan Poska gümnaasium pidas erakordset lõpuaktust

«Kui me vaatame klasse eraldi, siis meie koolis neil väga vahet ei tehtagi,» ütles Jõgi. «Meil on pakkumises ligi 100 valikainet, ja vähemasti kolmandikus tundidest-ainetest õpilased segunevad. See tekitab ühtse pere tunnet ja üksteise toetamist. Ja ma olen aru saanud vestlustest õpilastega, et meie kooli tahetakse tulla just õpilaste omavaheliste, aga ka õpilaste ja õpetajate vaheliste heade suhete pärast.»