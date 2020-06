Vaata otse ⟩ Pool teekonnast läbitud: kaks Tartu noormeest kõnnivad Tartust Tallinnasse

Tervest teekonnast teevad noormehed otseülekande YouTube'is, kus nende käest saab matka vältel küsimusi küsida. Teekond algas pühapäeva hommikul kell viis Tartu kesklinnas. Täna pärastlõunal veidi enne nelja olid noormehed jõudnud läbida 112 kilomeetrit ja möödunud Kükita kohvikust. Neil on jäänud läbida veel 72 kilomeetrit ja Tallinnasse loodavad nad jõuda hiljemalt teisipäeva hommikuks.

Tartu Postimehe telefonikõne vastamise hetkel istusid noormehed maantee ääres varjus ja tegid kerge puhkepausi, sest päike on viimastel minutitel olnud nende sõnul halastamatu. Võib öelda, et neil on isegi oma toetusmeeskond, sest sõbrad olid toonud esmakordselt matkajatele head ja paremat: banaani, vett, saiakesi ja pähkleid. «Me leppisime nendega kokku, et üks kord teekonna jooksul võivad meie varusid täiendama tulla ja see oli nüüd,» ütles Sander Kamenik.

Möödasõitjad aitavad

Tema sõnul ei ole aga sõbrad olnud ainsad, kes oma abi on osutanud. «Eile peatus meie juures ligi viis autot, kes tõid meile neli liitrit karastusjooki, kaks Vanilja Ninja jäätist, fantat ja veel muid asju. Täna on ligi sada autot meile signaali andnud või keegi aknast lehvitanud. Ei oleks uskunud,» lisas Kamenik.

Öö jooksul proovisid noormehed paar tundi magada, kuid see ei õnnestunud nii hästi kui plaaniti. Kamenik tunnistas, et just magamisaseme valiku ja planeerimise pool jäi enne matka liiga hilja peale.

Liiklusega on nad toime tulnud hästi ja autojuhid pole probleeme valmistanud. Valdavalt nad proovivad asfaldil kõndimist vältida ja eelistavad liikuda tee kõrval murul.

Kogu idee tulenes soovist ennast proovile panna ning matk võeti ette nii, et pere isegi ei teadnud. «Me olime kunagi jutu käigus juba üksteisele lubanud, et kunagi teeme selle ära. Nüüd ei saanud enam edasi lükata ja kui mõlemal tekkis vabu päevi, võtsime teekonna ette,» rääkis Kamenik. «Me ei tahtnud kellelegi alguses midagi rääkida, enne, kui alustasime. Väga lähedased sõbrad teadsid, aga vanemad kuulsid ja nägid vist meedia vahendusel,» lisas ta.

Mõtted eemale

Siiani on olnud kõige ebamugavam see osa teekonnast, kus kiirused on suuremad. Ühtlasi valutasid täna hommikul matkajate jalad väga kõvasti, sest eilse päevaga sai tehtud ligi 100 000 sammu. «Eks see sirgel teel liikumine hakkab ajudele ja tuleb mõtted eemale saada. Näiteks leiutame mänge, arvame ära, mitmes auto lehvitab või suhtleme oma vaatlejatega. Aga oleme enda jaoks välistanud teekonna katkestamise,» kinnitas Sander Kamenik.

Matkajad kutsuvad kõiki oma jälgijaid üles annetama raha sihtasutusele Lapsepuue, mis aitab liikumispuudega lapsi.Esialgsete andmete kohaselt teavad noormehed, et eile õhtuks oli heategevusaktsiooni toetatud paarisaja euroga.