Galerii ⟩ Tipneri karikavõistluste poolfinaal pakkus põneva lahingu ning FC Elva pidi leppima kaotusega

Avapoolajal näitas FC Elva tallinlastele hambaid ning ideaalsest Jürgen Kuresoo peasöödust lõi Maiko Vaidla Flora võrku avavärava 11. minutil, viies Elva 1:0 juhtima. Kuigi mõni hetk hiljem pääses Flora poolelt samale löögile Martin Miller, ei olnud tema sooritus piisav.

Paduvihmas penaltid

Kohtumine kulges mitmekülgselt, võimalusi väravateks tekkis mõlemal poolel, aga ühel või teisel viisil oli keegi alati vahel. 28. minutil lõi Henri Välja karistuslöögist värava Elva võrku ning viigistas mängu 1:1. Samamoodi nagu mäng, muutus aina agressiivsemaks paduvihm, mille keskel lõpetati avapoolaeg 1:1.

Teine vaatus karikavõistluse poolfinaalis andis võimaluse penaltiteks, millest esimese sai Elva poolel realiseerida Martin Thomson, kes viis 56. minutil Elva 2:1 juhtima. Samal ajal elasid Elva linnastaadioni ääres oma kodumeeskonnale kaasa ligi 100 inimest, kes seisid staadionit piiravate lintide taha ning jälgisid kõiki nõutud reegleid. Kuigi spordivõistlustele publikut veel ei lubata, oli igast küljest avatud Elva linnastaadionil võimalus soovijatel mängu oma silmaga näha.

Flora ei lasknud Elval kaua eduseisus püsida ning 60. minutil andis Mark Anders Lepik tabamuse Elva võrku, viies seisu 2:2 viigini. Väravaid oli õhus veelgi, aga mõlemad puurilukud püüdsid ohtlikud löögid kinni. Täna oli puudu Flora poolelt küll vanameister Konstantin Vassiljev, aga teisel poolajal tõi Flora sisse oma trumbid Rauno Sappineni ja Rauno Alliku, kelle uus energia sai Elvale peagi saatuslikuks. Kuigi Flora teenis veel penalti, mille Mart Anders Lepik mööda lõi, suutsid tallinlased kolme minuti jooksul tabada kaks väravat. Esmalt viis 81. minutil Rauno Alliku Flora 3:1 juhtima ning kirss tordile oli 84. minutil Martin Milleri tabamus Elva võrku, millega seis oli kasvanud Flora kasuks 4:2. Sellega oli mäng otsustatud ning selja taga korralik võitlus, kust finaalpääsmega läks koju Tallinna FC Flora.

Siht meistriliigasse

FC Elva peatreener Veiko Haan ütles, et kõige olulisem oli saavutada lahingus Eesti meistri vastu viisakas tulemus, mida ka tehti. «Mängupilt oli 80 minutit ju pigem selline, et mängisid kaks võrdset omavahel. Aga lõpus, kui Floral tulid peale uued mehed, siis me ei jaksanud tõesti enam nende jookse ära katta ning jõudu jäi puudu,» lisas Haan.

FC Elva kapten Jürgen Kuresoo jäi mänguga rahule. «Vaevalt, et keegi arvas, et me teise poolaja keskpaigas ikka veel 2:1 Flora vastu juhime. Endal oli põnev ja kaasaelajatel ka kindlasti,» lisas Kuresoo. Ta meenutas kolme aasta tagust kohtumist Floraga ning kinnitas, et liiga lihtsaks pole Eestri meistril Elva vastu peetud kohtumised kunagi kujunenud.

Viimase 20 minutiga oli kapteni sõnul jõudu juba puudu. «Siis me enam ei jõudnud nendega kaasa joosta ja viimased kaks kiiret väravat natuke tapsid meie mängu,» lisas ta. Samas tunnistas Kuresoo, et varumängijaid peab olema pingil rohkem. «Kui meil oli kolm päeva tagasi väljakul sama koosseis, siis neil on võimalust mehi sellisel perioodil vahetada,» ütles Kuresoo.

Elva peatreeneri sõnul loodetakse peatselt samu lahinguid pidada Premium liigas.

«Me oleme klubi poolt valmis sinna minema, aga natuke on vaja saada pink pikemaks,» selgitas Haan. Ta kinnitas, et Elva mängijate vorm on hea, arvestades, et kahe nädala jooksul peetud nelja mängu tulemusel ollakse väljakul veel konkurentsivõimelised.