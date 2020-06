Galerii ⟩ Tartu ülikool tunnustas Tanel Kiike ja Irja Lutsarit töö eest eriolukorra ajal

Medalit vastu võttes ütles Kiik, et tunnustus seab talle kohuse muu hulgas ära kirjutada magistritöö ning ta on iroonilisel kombel akadeemilisel puhkusel just Skytte instituudis. Kiik avaldas lootust, et kriis aitab tõhustada teaduspõhist koostööd valitsuse ning teadlaste vahel.

Lutsar rõhutas, et tegemist oli meeskonnatööga. «Teadusnõukojal on olnud valitsusega hea koostöö ning ma õppisin kahte asja,» ütles Lutsar. «Esiteks on mul on hea meel, et ma pole kunagi olnud täitevvõimu esindaja ja nägin nüüd, kuidas see päriselt toimib. See on tohutu vastutus,» kirjeldas Lutsar. Teiseks õppis Lutsar enda sõnul seda, et tema ja neli teadusnõukoja professorit suudavad leida kompromisse. «Meie, viis professorit, polnud alati ühel meelel ja alati ei nõustunud me ka valitsusega,» ütles Lutsar. «Tagantjärele saab öelda, et mõnikord oli õigus meil ja mõnikord tegelikult valitsusel ka,» lisas ta.