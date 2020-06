Et Tartu vallavolikogu pole otsust Tabivere hooldekodu sulgemise kohta veel langetanud – istung on 25. juunil, siis ei ole vallajuhid soovinud inimesi liiga vara ärevaks ajada. See Tabivere proua siin pildil võib plaanist teada saada tänasest lehest.

Koroonaviirushaiguse puhang Tabivere sotsiaalkeskuses tõestas, et ranged infektsioonikontrollimeetmed on viiruse leviku tõkestamiseks õige tee. Koroonaaeg näitas Tabiverele aga muudki. Seda, et hooldekodu kõige tõenäolisem tulevikustsenaarium on selle sulgemine.