Metsandushariduse juubelit tähistab peenar

Metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor Marek Metslaid lausus, et 100 aasta vältel on metsateadus muutunud Eestis järjest tugevamaks valdkonnaks ning maailma ülikoolide seas asub see maaülikooli üks tähtsamaid teadusharusid QS World University Rankings andmetel 48. kohal. Seda kõike on põhjust väärikalt tähistada, lausus ta ja lisas, et seda tööd tuleb jätkata. «Et meie järeltulijad näeksid ka numbrit 200.»