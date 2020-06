Vallikraavi tänavas asuv kultuuribaar Naiiv on üks populaarseimaid kesklinna lõbustusasutusi, mistõttu on seal mürtsuv muusika ärritanud baari naabreid. Möödunud nädala lõpus andis baar Facebookis teada, et kolib Vallikraavi tänavast ära.

FOTO: Kristjan Teedema