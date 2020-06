Fotod ⟩ Kõrveküla põhikooli nurgakivi sai paika sarikapeol

Kella nelja paiku pärastlõunal olid kõik ehitusmehed majast väljas, et väike paus teha. Tartu vallavanem Jarno Laur sõnas, et kunagi varem pole ühegi ehituse juures saanud saanud pidada kaht tähtsat pidu korraga.

Kui nurgakivi oli pidulikult oma kohale betoneeritud, algas sarikapidu. KRC Ehituse OÜ tegevjuht Siim Kroodo rääkis, et Kõrveküla põhikooli juurdeehitis on ehituslikult väga keeruline objekt ning selle kümne kuuga valmis ehitamine paras proovikivi. Kuid töö on hästi edenenud ning pole ühtegi põhjust, miks koolimaja ei peaks õigel ajal valmima, lisas ta. Tööde lõpptähtaeg on 25. oktoober.