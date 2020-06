Välk või elektrilühis süütas Karlovas elumaja katusealuse

Põlengus sai tule- ja suitsukahjustusi katusealune, maja teine ja esimene korrus said aga veekahjustusi. Kodus olnud inimesed märkasid ühel hetkel, et majast kadus vool ja nägid õues suitsu. Uksest välja astudes avastasid nad, et põleb nende oma maja. Naabrid olid häirekeskusele põlengust juba teada andnud.