Mets mitte?

Kõik metsaga seotud vaidlused on muutunud ajapikku väga inetuks ja eemaletõukavateks. Tundub, et neid «tüvitekste» ei kannataks peldikuseinadki välja. Lugupeetud kultuurileht Sirp on ka lasknud enda haneks tõmmata umbluud ajavatest linnameestest, kes metsa vaid fotol näinud.