Tartus gümnaasiumi ühiskatsed ebaausal teel lahendanud õpilasi süüdistada ei saa

Ühiskatsete läbiviimist vedas Tartus eest Jaan Poska gümnaasium, kelle matemaatikaõpetajad ka spikerdamise kahtluse esile tõstsid. Jaan Poksa gümnaasiumi direktori Helmer Jõgi sõnul olid elektroonilise testi puhul algusest peale riskid teada.

Valikut polnud

«Eriolukorra alguses oli kohe selge, et me ei saa katseid ära jätta ning lihtsalt tunnistuste alusel valikuid teha. Ka edasi lükkamine polnud mõeldav ning nii jäi lahendusena lauale elektrooniline test, kuigi ebaausate võtete riskid oli tõepoolest juba siis teada,» rääkis direktor Helmer Jõgi.

Nimelt on nii õpilaste kui õpetajate hulgas tuntud mobiilirakendus «Photomath», mida kasutatakse enesekontrolli eesmärgil. See pakub võrrandeid ja valemeid ning aitab matemaatikaülesandeid lahendada.

Kahtlus, et testi lahendamisel on kasutatud sama mobiilirakenduse abi, selgus siis, kui Jaan Poska gümnaasiumi õpetajad hakkasid teste parandama. Kokku oli testis 12 ülesannet, millest üks kolmandik tuli lahendada käsitsi. Üks ülesanne puudutas ruutvõrrandi lahendamist ning ligi kümnendiku õpilaste puhul avastasid matemaatikaõpetajad ühesuguse tundmatu lahenduskäigu. Sellist lahenduskäiku Helmer Jõgi sõnul Eesti koolides ei õpetata ning vastuste puhul hakkas muster korduma.

Tartu Tamme gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson kinnitas, et info spikerdamise võimaluse kohta jõudis kõigi osalenud koolideni. «Me saime teada kahtlusest ja konkreetselt neist töödest, millel see märge juures oli. Aga ausalt öeldes ei oska ma hinnata, kui suure eelise nad spikerdamisega said,» rääkis Ain Tõnisson. Tema sõnul ei mängi rolli ainult test, vaid ka tunnistus ja vestlus. «Me vaatame seda kui üht komplekti. Mõnikord tekitab see küsimusi, kui tunnistus pole hea, aga test on väga hea. Samas võis ju õpilane olla nutikas või ette valmistunud,» rääkis Tõnisson.

Süüdlast ei ole

Kuigi õpetajad spikerdamisest aru said, ei saa ühtki osalejat süüdistada. «Isegi, kui meil on alus olemas, siis pole kooli ülesanne hakata näpuga kellegi peale näitama, et ta kirjutas maha. Olukord tuli teisiti lahendada,» rääkis direktor Jõgi. Õpilased pidid tulema vestlusele koos tunnistusega, et saaks testi tulemusi hinnetega võrrelda.

«Kui testi tulemus oli briljantne, aga tunnistusel haigutas kolme puru, siis oli põhjust kahtlusteks. Mõne vestluse käigus tuli õpilastel ka matemaatikaülesandeid lahendada, aga konkreetselt ühtegi inimest me otse ise ei süüdistanud,» rääkis Jõgi. Tema sõnul mängib õpilase gümnaasiumisse pääsemisel rolli mõtteviis ja seoste loomise oskus, mitte niivõrd valemite tundmine.

Tamme gümnaasiumi direktori hinnangul tuleb sarnasteks olukordadeks edaspidi valmis olla. «Puhtalt kahtluse tõttu ei saa kedagi hukka mõista, ka siin kehtib süütuse presumptsioon. Aga eks me oskame koolidega tulevikus selliste riskidega järjest paremini toime tulla,» lisas Tõnisson.

Vestlus loeb