Video ⟩ Vanemuise tantsijad ilmutasid ennast inimtühjas linnas

Vanemuine on suhtlusmeedias välja pannud video, millest selgub, et teatri tantsijad ei ole koroonaviiruse tõttu balletisusse varna riputanud ega jäänud jalad seinal koju istuma, vaid et eriolukord on andnud neile hoopis inspiratsiooni tantsida inimtühjades Tartu paikades.