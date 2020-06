GALERII ⟩ Kajar Lemberi kohtuprotssess võib taas edasi lükkuda

Täna alanud istungil oli kohal kümme kaitsjat ja üle kümne süüdistatava, kelle mahutamiseks tuli saali laudu juurde tuua. Esialgu mai kuus toimuma pidanud istungid lükkusid menetlusosalsite palvel juuni kuuse. Kohtusaalis selgus täna, et probleeme on kohtu määratud asenduskaitsja volitustega ning kaitsjad soovisid näha kirjavahetust, kuidas prokuratuur oli asjaosalisi istungile kutsunud. Ainuüksi kohtusse kutsutute tutvustamisele ja taotluste kuulamisele kulus kaks ja pool tundi. Lisaks sellele pidi kohus tegema selle aja jooksul ka dokumentide ja volituste täpsustamiseks kaks vaheaega. Kohus otsustab täna pärastlõunal, kas istung lükatakse taas edasi. Vudila Mängumaa kirjadega kaunistatud Volgaga kohtusse saabunud Kajar Lember sõnas kohtus enne lõunapausi, et kaks tundi kõrtsis istuda olnuks ka produktiivne, kui oma aega kohtusaalis raisata.