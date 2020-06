Eestis on tehtud enam kui 86 000 esmast koroonatesti, testitute hulgas on tuhandeid geenidoonoreid.

Need inimesed, kes on geenidoonorid ja keda on koroonaviiruse suhtes testitud, saavad anda oma panuse selleks, et teadlased võiksid paremini tundma õppida Covid 19 haiguse iseärasusi. Nimelt kutsub Tartu ülikooli Eesti geenivaramu geenidoonoreid uude teadusuuringusse, mis asub otsima haigestumise raskusastet või nakatumist määravaid geneetilisi tegureid. Ettevõtmist juhib teadur Reedik Mägi.