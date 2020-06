Linn plaanib lasteaiad omavahel liita

Haridusosakonna juhataja Riho Raave kinnitas, et asutuste liitmine ei muuda midagi kehvemaks lasteaedades käivate laste jaoks, pigem paraneb seeläbi avaliku teenuse kvaliteet. «Suuremas lasteaias on reeglina mitmekesisemad võimalused pakkuda kõikidele lastele rohkem vajalikke tugiteenuseid ning korraldada õpetajate asendamist,» selgitas Raave. «Küll aga mõjutavad muudatused asutuse juhtimisstruktuuri ning aitavad vähendada sellega seotud kulusid.»

Karoliine lasteaias (Kesk tn 6 ja Tähe tn 4) on seitse rühma ja viis hoiurühma ning lasteaias ja -hoius on kokku ligi 170 last. Lasteaias Sass (Aleksandri tn 10) on kaheksa rühma ja 150 last. Kaks lasteasutust asuvad teineteisest umbes 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel.