Raadil avati uus toidupood, mille kaubavalikul rääkisid kaasa kohalikud elanikud

Uue kaupluse müügisaal on suuruselt võrreldav Ihaste konsumiga ning varustatud kõikide vajalike kaasaegsete vahenditega kauba pakkumiseks ja ostu sooritamiseks. Arvestades kõrvalasuvat suurt elurajooni on eriline rõhuasetus igapäevaselt värske ja laia toiduvaliku tagamisel ning seda nii toiduvalmistamiseks vajalike toormaterjalide kui valmistoitude osas. Uues hoones tegutseb ka Benu apteek ja taaratagastuspunkt.

«Raadimõisa Konsum erineb paljudest teistest meie kauplustest eelkõige selle poolest, et oleme olnud algusest peale tihedas kontaktis kohaliku kogukonnaga,» ütles Coop Tartu kommunikatsioonispetsialist Kertu Punger. Kaupluse valmimisjärgus võeti näiteks kohalikke elanikke koondava Facebooki grupi vahendusel piirkonna inimestega ühendust, et saada infot ootustest uue kodupoe osas. Punger kinnitas, et sarnast ideedekorjet kavatsetakse teha ka tulevikus. ,«Oleme väga tänulikud Raadil elavate perede Facebooki grupile, mis on andnud meile otsekontakti kohaliku kogukonnaga,»lisas Punger.

Möödunud aasta lõpus sai valmis uus konsum ka Mõisavahes ning ettevalmistused käivad veel kolme kaupluse avamiseks Tartus. Tänaseks on alla kirjutatud kaupluse arendamise kokkulepe ka Kvissentali külje all Jõgeva mnt ääres, mis on plaanis avada 2021. aastal.