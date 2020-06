Pakkumisi Emajõe äärde välikohviku avamiseks saab esitada kaks kuud

Tänavu lõppeb senistel jõeäärsel kinnistul tegutsenud toitlustajatel viieaastane maa tasuta kasutamise periood. Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on linna poole pöördunud juba mitu ettevõtjat sooviga avada Emajõe ääres oma toitlustuskoht. «Jõeäärne piirkond on muutunud väga populaarseks. Viis aastat tagasi alustanud toitlustajad on hästi hakkama saanud ja oleme saavutanud eesmärgi tuua jõe äärde rohkem rahvast ning panna Emajõe-äärne ala elama. Sel korral anname maa üürile pikemaks perioodiks, et julgustada ettevõtjaid investeerima veelgi atraktiivsematesse lahendustesse,» rääkis Tamm.