Galerii ⟩ Tartu rattaralli peakorraldaja Indrek Kelk tuli ületas oma esimese virtuaalsõidu finiši hea tujuga

Finišit tähistava kaare alt Aura veekeskuse kõrval sõitsid mõned osalejad läbi üksi, teised kambaga ning mitte kõik ei olnud rajal tavalise rattaga.

Sõit mootorrattal

Näiteks Väino Miil lubas 25 aastat tagasi osta endale mootorratta ning täitis selle lubaduse ligi nädal tagasi. Olles ise varem mitu korda Tartu rattarallil 128 kilomeetrit vändanud, otsustas ta tänavu raja läbida uue masina sadulas. «Kui vaadata seda tuult, mis oli, siis olen õnnelik, et ratta seljas ei istunud. Need, kes seal väntasid, on kõvad tegijad,» ütles Väino Miil.

Üks selline oli Sten Aus, kes läbis 58 kilomeetrit ajaga 2:22:03. «Sellist tuult pole varem näinud. Ühes kohas pidin mäest alla laskuma väga aeglaselt, et mitte ümber kukkuda,» rääkis Sten Aus. Ta ei hoolinud aga niivõrd tulemusest kui osavõtust. Küll aga tunnistas Aus, et finišijoont oli tavapärasest üksildasem ületada, varem on seal ikka palju lärmi ja rohkelt kaasaelajaid olnud.

Rajal rahvast jätkus

Oma esimese virtuaalsõidu võttis eile ette ka Tartu rattaralli peakorraldaja Indrek Kelk, kes läbis raja koos Eesti tippratturitega. «Jäime ellu! Sellised tuulemurdjad olid kaasas, kes jälgisid, et teenekad mehed maha ei jääks. Tore, et kutid viitsisid minusuguse vanamehega sõita,» muigas Indrek Kelk finišis.

Tema rajakaaslane, profirattur Mihkel Räim tunnistas, et üksinda oleks sõit olnud kõvasti ebamugavam kui rühmaga. «Virtuaalne või mitte, aga ma ei ütleks, et rajal rahvast polnud, pigem oli ikka arvestatav hulk osalejaid,» sõnas Mihkel Räim. «Avatud liiklusega oli sõit natuke teistmoodi, aga kõik said hakkama.»