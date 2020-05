Tartu lühiuudised

Saunalistele on avatud vaid pooled riietuskapid, ühes kapivahes võib olla neli inimest. Et tunnisaunades käib üldjuhul perekond või sõpruskond, kehtivad seal varasemad reeglid ning korraga võib saunas olla kuni viis inimest.

Eriolukorra ajal värskendati sauna sisustust. Tunnisaunades vahetati vanad rauast pingid roostevabade pinkide vastu, uuendati lavad ja pesemispinkide plaadid. Uue ilme said üldsauna riietusruumide kapid, meeste saunas parandati katkine lavakonstruktsioon. Lisaks värskendati üldsaunas lage, valgustust, pesuruumide põrandaid ja leiliruume ning pesuruumides remonditi veetorustik.

Täna on saun erandkorras avatud kell 14–20.30. Saun on kinni 2. ja 3. juunil, edasi käib töö tavapärastel päevadel ja kellaaegadel. Traditsioonilist tasuta saunapäeva tänavu juunis ei tule. TMP

Juuni algusest paigaldatakse sissepääsude juurde desovahendid, mida sõitjad saavad kasutada. Go Bus jätkab busside desinfitseerimist kord ööpäevas. Bussides on sildid, millel on soovitus kanda maski.