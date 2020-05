Galerii ⟩ Tammeka naiskond pidi meistriliiga avavoorus leppima kaotusega

Oma esimese ametliku mängu meistriliigas kaptenina tegi täna kaasa Renate-Ly Mehevets, kelle sõnul ei maksa tulemuse üle kurta, vaid tuleb tulevikus paremini teha. «Ma ei hakka vabandusi otsima, tingimused olid ju kõigil samad. Vaimselt jäi meil midagi puudu ja Viljandi kasutas neid eksimusi ära,» rääkis Renate-Ly Mehevets. Enda soorituse kohta lisas ta, et peab ennast kindlasti veel treenima, et tiimi rasketes olukordades aidata. «Mitte, et midagi praegu halvasti oleks, aga see mäng näitas, et on veel palju arenemisruumi. Peaasi, et hooaja lõpuks midagi metallist ikka kaela saaks,» selgitas Mehevets.