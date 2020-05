Looduse kevadine tärkamine on nüüdseks seal maal, kus ka suuremad linnud võivad veekogudel peenikese perega uhkeldada.

Tartu Postimehe fotograaf Margus Ansu on silma peal hoidnud Alatskivi järvel pesitseval luigepaaril ja teab kinnitada, et sel reedel said tolle pere tibud viie päeva vanuseks.