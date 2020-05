Tartu lühiuudised

Juuni esimesel päeval kell 12 algab registreerimine Tartu noorte töömalevasse, mis kestab 7. juuni südaööni. Tartlaste malevasuvi avatakse pidulikult 3. juulil ning lõpetatakse ühise kokkutulekuga 5.–6. augustil Tartumaa tervise­spordikeskuses. Tartu noorte töömaleva koordinaator Gertrud Saks tõdes, et eriolukorra mõjust ei ole jäänud puutumata ka noorte töömalev. «Tööandjaid on sel aastal mõnevõrra vähem ning seetõttu on kahjuks ka malevas töökohti vähem,» selgitas ta.