FOTOD ⟩ Tartus on nüüd kaks laululava

Välilava ees laiub muruplats, kuhu on piknikutekkidel oodatud kontserte nautima igas vanuses huvilised. Arvestuslikult on sinna võimalik mahutada ligi 1000 kuulajat-vaatajat ning eriolukorra järel kehtestatud 2+2 reegli mõttes on see paslik paik ka väiksema publikuhulgaga ürituste korraldamiseks.