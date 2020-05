Rukkirääk naasis taas kalendri järgi

Pajupõõsaste varjus laulvate käosulaste ja mõne laksutava ­ööbiku kõrval oli rukkirääku südantsoojendav kuulda. Taas on nad tagasi, et täita päevad ja ööd rääkumisega. Seda isegi heinakuu lõpuni, kui olud võimaldavad. Kui selle valju hääle järgi tunnevad räägu ära lapsedki, siis silmanud on seda ruiklast vähesed.