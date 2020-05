Kohtukull maandus ERMi püsinäitusel

«Mul on hea meel, et Eesti kohtud on leidnud koha ERMi püsinäitusel, mis räägib tavalistest Eesti inimestest ja nende tegemistest,» märkis riigikohtu esimees Villu Kõve. Ehkki kohtukull kui selline ja kohtunike ametirahad, mida me näitusel näeme, on tema sõnul ka tänapäeva kohtunike jaoks kõike muud kui argised, on ju ka kohus ja kohtus käimine olnud osa Eesti inimeste argielust. «Eriti hea meel on, et Eesti kohtud said püsinäitusele just 27. mail – samal päeval 1993. aastal toimus taastatud riigikohtu esimene avalik istung Tartu raekoja saalis,» lisas Kõve.